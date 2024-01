O ladrão que esfaqueou um taxista, em Coimbra, na noite de 15 de janeiro, esqueceu-se do aparelho de vigilância a agressores de violência doméstica, no interior da viatura. Foi detido pela PSP e ficou em prisão preventiva.



Segundo o CM apurou, após ter desferido golpes com uma faca ao condutor - na face e pescoço - para roubar dinheiro, o suspeito, de 35 anos, fugiu do local sem se aperceber que deixou para trás o dispositivo que era obrigado a ter na sua posse devido ao historial de agressões a familiares.









