Apenas 12 medidas antiacidentes estão em vigor

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 40% das medidas estão em curso.

Por J.C.R. | 01:30

Das 107 medidas previstas pelo Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE2020), aprovado em 2017 pelo governo, apenas 12 foram executadas – entre elas a ampliação da rede de radares fixos e campanhas ou protocolos com autarquias.



O objetivo era reduzir em 56% o número de mortes na estrada até 2020, uma meta que dificilmente será atingida, já que as estatísticas indicam um aumento de mortes desde 2017.



Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 40% das medidas do PENSE2020 estão em curso.



"Mesmo algumas das medidas dadas como concluídas estão concluídas para pôr um visto, sem a profundidade que deviam ter", diz o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, José Miguel Trigoso.