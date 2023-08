Apreendidas três toneladas de sardinha no Porto de Peniche

A GNR apreendeu mais de três toneladas de sardinha sem condições de conservação no Porto de Peniche, no distrito de Leiria, foi esta segunda-feira anunciado.

Os militares do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR detetaram 11 recipientes de armazenamento do peixe com mais de três toneladas de sardinhas "sem condições de preservação", é referido em comunicado.

Por outro lado, a GNR também não conseguiu "até ao momento identificar os seus proprietários ou a sua proveniência, motivo que levou à sua apreensão".

O pescado ficou entregue à lota de Peniche para ser sujeito à inspeção higiossanitária, para garantir que cumpre todos os requisitos sanitários antes de ser comercializado.