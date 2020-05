Apreendidos 70 quilos de folha de tabaco em empresa de distribuição na Maia

O Posto Fiscal da GNR de Pedras Rubras apreendeu, esta quarta-feira, 70 quilos de folha de tabaco numa empresa distribuidora de encomendas, no concelho da Maia.

No decorrer de uma ação de policiamento e controlo de mercadorias no âmbito fiscal e aduaneiro os militares encontraram uma encomenda de 70 quilos de folha de tabaco seca, pronta para maceração, proveniente do estrangeiro e preparada para ser expedida pela empresa em questão.

De acordo com o comunicado da GNR esta foi uma ação semelhante a outras duas, realizadas a 29 de abril e 1 de maio, onde já tinham sido apreendidos 38 quilos de folha de tabaco na mesma empresa.

O material foi apreendido e elaborado um auto de contra-ordenação por introdução irregular no consumo.