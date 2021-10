Apreendidos quase 50 kg de cocaína vinda do Brasil no aeroporto do Porto

A Autoridade Tributária e Aduaneira apreendeu, em três operações realizadas nas duas últimas semanas no aeroporto do Porto, quase 50 quilos de cocaína a passageiros provenientes do Brasil.

A droga, segundo a informação divulgada hoje pela AT, encontrava-se escondida em fundo falso e na estrutura das malas de porão e também 'colada' ao corpo dos passageiros. No total foram apreendidos 48,969 quilos de estupefaciente.

A mesma informação avança que a droga foi detetada pelos funcionários aduaneiros "através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT" com o objetivo "de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos".

A droga apreendida poderia originar uma receita superior a 2,5 milhões de euros.

Estas três apreensões realizadas pelo Serviço de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega do aeroporto do Porto somam-se às quatro operações semelhantes ocorridas no aeroporto de Lisboa, entre 16 de setembro e meados deste mês.

Tal como aconteceu com estas apreensões do Porto, também nas de Lisboa a droga estava dissimulada em fundos falsos de malas de porão de passageiros de voos com origem no Brasil.