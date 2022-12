Apresentadora Ana Lúcia Matos nega envolvimento no esquema de fuga ao fisco

um esquema de fuga aos impostos através de um carrossel de empresas fictícias, falou esta quinta-feira perante o juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e negou ter qualquer envolvimento na rede criminosa.A apresentadora diz desconhecer o esquema e revelou não ter conhecimento sobre assuntos relacionados com o IVA. Durante o interrogatório, Ana Lúcia Matos referiu que o marido lhe dizia que fazia investimentos de risco, mas que não sabia ao certo do que se tratava. A modelo apelou ainda ao juiz o facto de ser mãe e ter duas crianças.O grupo, detido na terça-feira pela Polícia Judiciária do Porto, atuava pelo menos desde 2016 e conseguiu sempre ocultar os crimes. A fraude chegou a mais de 30 países e atingiu os 2,2 mil milhões de euros. Em causa está um esquema de fuga aos impostos, que está relacionado com a venda de telemóveis e aparelhos eletrónicos.