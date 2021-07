Árbitro sente-se mal e morre durante jogo de futebol com amigos em Beja

Um árbitro da Associação de Futebol de Beja morreu este sábado à tarde durante um jogo de futebol com um grupo de amigos que decorria na Aldeia dos Palheiros, em Ourique, Beja.Ao que oapurou junto dos Bombeiros de Ourique, César Leitão, de 33 anos, ter-se-á sentido mal e caiu inconsciente no relvado ao final da tarde. "Ao chegar ao local confirmámos a paragem cardiorrespiratória, que já não foi revertida", conta o comandante dos bombeiros aoO óbito acabaria por ser declarado no local, após manobras de reanimação sem sucesso.O alerta foi dado às 18h52 e no local estiveram os Bombeiros de Ourique, a CIV de Castro Verde e a VMER de Beja.Nas redes sociais contam-se várias homenagens a César Leitão, ábritro da primeira divisão distrital.