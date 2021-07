Jovem de 25 anos morre em despiste de carro que caiu ao rio douro no Porto. Mulher ficou ferida

Um homem de 25 anos morreu e uma mulher ficou ferida no despiste de um carro que caiu ao rio Douro, esta madrugada, no Porto.

O acidente ocorreu pelas 02h45. Ao que o CM conseguiu apurar, o veículo despistou-se na rua do Ouro, próximo do cruzamento com a calçada do Ouro. A mulher foi retirada com ferimentos ligeiros. O homem foi resgatado já sem sinais vitais e, apesar das manobras de reanimação, as equipas de socorro não conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local.

No socorro estiveram os Sapadores do Porto, com uma equipa de mergulhadores, os Bombeiros Portuenses, uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM, Polícia Marítima e PSP. O veículo foi retirado do rio Douro com recurso a uma grua, ainda durante a madrugada.