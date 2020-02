Arguido que invadiu Academia do Sporting diz-se "arrependido" e revela pormenores do plano

"Não sou inocente, estive lá. Tento afastar-me desses grupos agora". A frase é de Tiago Neves - foi o primeiro encapuçado a ser identificado no grupo de WhatsApp dos adeptos do Sporting - que está esta quarta-feira de manhã a ser ouvido no tribunal de Monsanto sobre a invasão à Academia do Sporting. O arguido disse em tribunal estar "arrependido" e revelou vários pormenores do plano dos atacantes.Escusou-se a revelar nomes dos outros agressores ou de quem o acompanhou, mas Tiago Neves - que disse não pertencer aos casuals do Sporting apesar do MP defender o contrário - revelou esta manhã que as ações foram movidas pela "revolta" com os resultados da equipa leonina.Tiago Neves disse ainda que o grupo se encontrou no parque do estabelecimento comercial Lidl e que daí partiram para a Academia.O arguido disse que tapou a cara no caminho para a a Academia do Sporting, onde entrou em passo de corrida, e que, dentro das instalações, lhe passaram uma tocha."Estou profundamente arrependido, queria dar um aperto, nunca pensei que isto fosse acontecer. Nunca quis agredir ninguém", disse Tiago Neves. "Hoje sei que fiz mal. Penso nisto todos os dias, quero desde já pedir desculpa a todos que estiveram naquele dia", acrescentou.O antigo avançado do Sporting, Bas Dost, vai ser ouvido durante a tarde desta quarta-feira.