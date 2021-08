Três famosos arguidos do caso EDP passaram as férias deste verão em destinos de luxo: se Ricardo Salgado, ex-líder do Grupo Espírito Santo (GES) e do BES, esteve na ilha da Sardenha, em Itália, António Mexia, ex-presidente da EDP, viajou para Sorrento, cidade costeira entre Nápoles e a belíssima costa Amalfitana, também em Itália, e Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia, rumou à Grécia.