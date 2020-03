Arquivado caso de agentes da PSP que mataram mulher durante perseguição na 2.ª Circular

Ivanice Carvalho da Costa, de 36 anos, apanhou boleia do namorado, em novembro de 2017.



Este não obedeceu à ordem de paragem da PSP, que procurava um Seat Leon da mesma cor usado por um gang com quem a polícia já tinha trocado tiros depois de um assalto à bomba a um multibanco, às 03h00, em Almada.



A PSP diz que o condutor, na fuga, "tentou atropelar os polícias e, ato contínuo, estes foram obrigados a disparar". Mais de 40 tiros, sabe o CM. Ivanice Costa foi atingida no pescoço e morreu.



O Renault ficou cravejado de balas da PSP, mais de 20 projéteis das pistolas glock 9 mm do pelotão de agentes que seguiam na carrinha de uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Loures. Mas no chão foram recolhidos ontem mais de 40 invólucros – número total de tiros disparados pelos agentes.



A imigrante brasileira morreu, enquanto o namorado foi detido por condução sem carta, desobediência e condução perigosa. Este, com cerca de 40 anos, foi à tarde ouvido pela Judiciária – tal como os cinco agentes da PSP que dispararam e que foram constituídos arguidos.



Só hoje, quando for retirado o projétil alojado no pescoço de Ivanice, na autópsia, se poderá saber em laboratório a que arma de serviço pertence, apurando-se quem fez o disparo fatal.



Antes da morte desta inocente, a PSP diz ter trocado tiros com os verdadeiros assaltantes do multibanco, que serão três, numa perseguição a alta velocidade na 2ª circular e junto ao aeroporto. Só que estes, no Seat Leon, acabaram por fugir.



Foi esta sexta-feira arquivado pelo Ministério Público o caso de seis agentes da PSP que estavam indiciados por matar uma mulher, acidentalmente, durante uma perseguição policial na Segunda Circular, em Lisboa.Os arguidos foram ilibados.Recorde queEm atualização