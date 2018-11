Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árvore cai na Praça da Alegria em Lisboa

Queda obstruiu parte da via e o passeio. Resto da árvore será retirado na terça-feira.

01:36

Uma árvore caiu, na noite desta segunda-feira, na Praça da Alegria, em Lisboa, um local muito frequentado pelos lisboetas, junto à Avenida da Liberdade. A informação foi confirmada ao Correio da Manhã por fonte dos Bombeiros de Lisboa.



Com a queda, a árvore obstruiu parte da via e o passeio. Esta parte foi cortada e retirada do local ainda durante a noite.



Já a parte da árvore que ficou dentro do jardim será retirada esta terça-feira pela Junta de Freguesia de Santo António.



Não houve vítimas nem danos materiais a registar, avançaram os Bombeiros.



O alerta foi dado pelas 22h19.



Os Bombeiros de Lisboa mobilizaram duas viaturas para o local.