Uma árvore caiu sobre as catenárias do elétrico, esta quarta-feira, na rua da Cordoaria, junto à torre dos Clérigos, no Porto.O alerta foi dado às 19h22.A queda da árvore acabou também por danificar um carro, sendo que a condutora recebeu apoio do INEM por precaução.No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Porto, a Proteção civil e a PSP.