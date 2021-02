“As casas tremiam e havia idosos a chorar”: Moradores relatam terror após explosões de gás em Sesimbra

Um revendedor de gás que usava uma quinta numa zona florestal próxima de casas para armazenar botijas lançou o pânico em Sesimbra na noite de sexta-feira. Um incêndio levou ao rebentamento de dezenas dessas botijas, com as explosões a ser sentidas, vistas e ouvidas a dezenas de quilómetros. As autoridades tentam ainda perceber se o espaço estava legalizado.





“As casas tremiam. Vi pessoas mais idosas a chorar por nunca terem sentido nada assim e não saberem o que era”, disse aoJosé Taião, que vive a 500 metros. Já o vizinho Francisco Nunes admite que sentiu “a casa a tremer e os clarões das explosões”. “Parecia uma guerra”, acrescenta, repetindo o depoimento dos moradores da zona da Roça, entre Alfarim e Aiana.

O incêndio teve início num armazém onde estavam cerca de 100 botijas de gás e um automóvel. Não estava ninguém na propriedade. Apesar da violência das explosões, os danos limitaram-se a esse armazém. “Ninguém ficou ferido e não temos qualquer relato de danos sofridos por moradores na zona. Estamos a averiguar a situação do licenciamento para armazenar gás”, disse ao CM o vereador da Proteção Civil de Sesimbra, Francisco Luís.





PJ procura origem e responsáveis

A Polícia Judiciária esteve a fazer perícias no local das explosões até às 17h deste sábado. O objetivo é perceber a origem do incêndio – os primeiros dados apontam para um acidente – que levou ao rebentamento das botijas de gás e se isso pode ser imputado ao proprietário do espaço.