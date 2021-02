As imagens e tudo o que se sabe sobre as violentas explosões de gás em Sesimbra esta noite

Várias explosões foram registadas num armazém de gás, na noite desta sexta-feira junto a Alfarim, Sesimbra. O ruído e os clarões das explosões foram observadas em toda a região.Em alguns momentos foi possível observar fragmentos incandescentes serem projectados emaltura. As causas deste sinistro, que não terá provocado vítimas, ainda são desconhecidas.Na rede social Facebook, o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, afirmou que não há notícia de vítimas. Segundo o autarca, as explosões aconteceram na zona de Roças, entre Alfarim e Aiana de Cima.No local, a combater as chamas, estão 23 operacionais e 10 viaturas de socorro no local entre operacionais dos bombeiros de Sesimbra, da Proteção Civil e da GNR.Em atualização