"Parecia uma bomba atómica": Moradores vivem momentos de pânico após explosões de gás em Sesimbra

"Parecia uma bomba atómica, uma coisa impressionante". Foi assim que David descreveu as várias explosões de gás na noite desta sexta-feira num armazém em Alfarim, Sesimbra.Em declarações à, a testemunha afirmou que a estrutura da casa tremeu no momento como se de um terramoto se tratasse.António Rafael, que vive a 1 quilómetro do local das explosões, encontrava-se a regressar a casa no momento do incidente."Vinha para casa e tive a curiosidade de ver o que se passava. Uma pessoa minha amiga disse que era num depósito de gás", revelou àCom o impacto das explosões e das labaredas, a aproximação ao local não foi possível, mas a testemunha garantiu que os estrondos duraram entre 25 e 30 minutos.Vários moradores captaram em imagem e vídeo os momentos das explosões. O ruído e os clarões das explosões foram observadas em toda a região.