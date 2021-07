As pistas do Além no caso Maddie: Bruxos e videntes apontam locais para escavações

Catorze anos depois do desaparecimento de Maddie, a investigação continua e desenvolve-se em três países. As primeiras escavações para encontrar o corpo foram feitas a pedido das autoridades inglesas. As mais recentes diligências foram realizadas depois das autoridades alemãs terem identificado um suspeito de rapto.Um vidente alemão afirma que Maddie está enterrada no Algarve, a nove quilómetros da Praia da Luz, Lagos de onde desapareceu há 14 anos. Aesteve na zona indicada mas a paisagem não coincide com a descrita pelo vidente. A zona já foi alvo de buscas em 2007 e aencontrou um guarda-florestal que participou nas operações.