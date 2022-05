Cinco pessoas detidas por especulação na venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já deteve cinco pessoas, em flagrante delito, por especulação e venda irregular de bilhetes na internet para o jogo do final da Taça de Portugal, que vai ser disputado este domingo entre o FC Porto e o Tondela.Foram ainda apreendidos 23 bilhetes, cujos valores variam entre os 15 e os 20 euros, mas que estavam à venda por cerca de 100 euros. As margens de lucro atingiam assim os "500% de lucro por bilhete", lê-se num comunicado emitido pela ASAE."Os consumidores devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação", alerta a ASAE.O crime pode ser punível com pena de prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias.