Homem assaltado e espancado ao pedir indicações para café em Lisboa

Dois homens foram detidos por serem suspeitos da prática de crime de roubo na via pública na noite de segunda-feira na Gare do Oriente, Parque das Nações, Lisboa.Segundo avança a PSP em comunicado, os polícias foram abordados por um homem que afirmou que minutos antes tinha sido alvo de roubo. A vítima contou que tinha interpelado os suspeitos no intuito de saber a localização de um café e que estes se ofereceram para a acompanhá-la até ao local. Num lugar escuro e isolado, procederam ao roubo."Já no exterior da Gare, num lugar ermo, sem que nada o fizesse prever, um dos suspeitos envolveu o seu pescoço com o braço, efetuando um vulgo "mata leão", enquanto com a outra mão lhe desferiu um soco na face deixando-o sem reação, tendo-o arrastado alguns metros e deixando a cair desamparado no solo", informa a PSP no comunicado.Com a vítima no chão, o outro suspeito revistou-lhe os bolsos do casaco e das calças e subtraiu-lhe a carteira com documentos e o telemóvel.A vítima sofreu um corte com sangramento do lábio inferior e diversas escoriações em ambas as mãos e joelhos.Na posse das descrições dos suspeitos, os agentes da PSP percorreram os pisos da Gare do Oriente, tendo acabado por intercetá-los instantes depois."Os detidos recolheram às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, a fim de serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", lê-se.