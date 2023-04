Mãe de Fábio Guerra em lágrimas mostra dor em tribunal

Elsa Guerra esteve sempre em lágrimas. A mãe de Fábio, o jovem polícia barbaramente assassinado, em frente à discoteca Mome, em março do ano passado, foi esta terça-feira ao tribunal, mas o seu depoimento acabou por terminar em poucos minutos.Sempre com a voz sumida, Elsa mal conseguiu falar. Nunca olhou para os arguidos - os dois ex-fuzileiros suspeitos de matarem o filho - e só respondeu sobre o pedido de indemnização cível. Foi depois sentar-se na sala do tribunal, ao lado do marido e da filha, que muitas vezes a abraçavam para a amparar. Elsa estava destroçada e os soluços que tentava engolir ao ouvir a descrição do que aconteceu a Fábio - "vi o Cláudio dar-lhe vários socos até ele cair inanimado", contou uma testemunha - eram audíveis. Elsa tentou, sem êxito, travar a dor.Também o marido, António Guerra, partilhava o mesmo sofrimento. Toda a manhã esteve sem a mulher na sala - Elsa só pôde assistir ao julgamento após ter sido ouvida - e foi a filha que muitas vezes o confortou. Recusou-se a sair porque queria ver os arguidos, mas as lágrimas caíam-lhe quando aqueles tentavam justificar as agressões como uma simples contenda entre dois grupos.A juíza-presidente, Helena Susana, muitas vezes contrariou os réus. Disse a ambos que as explicações eram confusas, e sobre as explicações que passavam por pontapés no ar sem perceber que havia pessoas no chão realçou a inverosimilhança do discurso. "Portanto, o Fábio dá-lhe um soco pelas costas, depois tentam fazer-lhe um mata-leão e não faz nada? Deu a outra face?", perguntou a magistrada, que insistiu também em saber se Cláudio tinha formação especial em defesa pessoal. "Para além da formação militar também foi campeão de boxe?", perguntou, ao que o arguido respondeu positivamente.O julgamento foi ainda marcado pelo receio das testemunhas. Ouvidas em videoconferência para não se saber onde moram e não serem conhecidos os dados pessoais, aquelas mostraram, mesmo assim, insegurança. A primeira - de nome Cláudio - chegou mesmo a dizer que não queria mostrar a cara e o problema só foi dirimido quando a juíza propôs que os arguidos saíssem da sala.A testemunha contou depois que ainda na discoteca Mome foi agredido por Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, que o atacaram sem razão aparente. Reconheceu depois que ficou à porta à espera que os agressores saíssem para ajustar contas e que foi o primeiro a dar um soco a um dos arguidos.Do que se passou a seguir pouco sabe. Foi de imediato socado e pontapeado e caiu inanimado. Não viu as agressões a Fábio, tão-pouco presenciou o momento em que os restantes elementos da PSP foram agredidos.Outra das testemunhas ouvidas por videoconferência contou que estava a cerca de 20 metros de distância da contenda, mas ainda ouviu, na fuga, Clóvis Abreu gritar: "Sou o rei do Montijo", disse, triunfante, o suspeito que um ano depois do crime se mantém a monte. A testemunha explicou depois que nunca viu o grupo de elementos da PSP a identificarem-se como polícias, mas assegurou que estava distante do local.Vadym e Cláudio Coimbra estão em prisão preventiva há mais de um ano, desde o primeiro interrogatório judicial. Foram os primeiros a chegar ao Campus de Justiça na carrinha celular. Entraram na sala de audiência algemados e visivelmente calmos. Os arguidos estão indiciados por uma série de crimes, entre eles homicídio qualificado.São seis mulheres e um homem que vão decidir o futuro dos arguidos. Quatro das seis mulheres são as juradas e as restantes juízas. Um juiz asa é homem.Aníbal Pinto defende Clóvis Abreu (que está fugido) e esta terça-feira esteve no julgamento. Voltou a garantir que o cliente está disponível para se entregar, desde que o Ministério Público marque uma data para o inquirir. O braço de ferro entre o MP e o advogado continua e Clóvis Abreu está fugido há mais de um ano, sem que se conheça o seu paradeiro.Vadym, ex-fuzileiro de 23 anos e um dos arguidos acusados do homicídio de Fábio Guerra, falou em tribunal. A juíza começou por lhe perguntar se tinha tido aulas de defesa pessoal. Ao contrário de Cláudio Coimbra, outro arguido, afirmou que não. "Tenho apenas uma preparação física acima da média", disse.Assegurou, ainda, que não teve qualquer intervenção no primeiro confronto, ainda dentro da discoteca lisboeta. Disse, sim, que já fora da discoteca viu Cláudio a ser agredido e interveio para o proteger. "Mas sendo praticante de boxe precisava da sua ajuda?", questionou a juíza. Referiu, também, que Cláudio e Clóvis, que continua em parte incerta, a dado momento se aproximam de uma das vítimas para lhe desferirem pontapés na cabeça. No entanto, contou que os pontapés foram para o ar. "Está obviamente devastado com tudo isto", disse José Teixeira da Mota, advogado de Vadym.Os vários agentes da PSP que acompanhavam Fábio Guerra na noite das agressões estiveram no tribunal, mas ainda não foram ouvidos pelos juízes.A juíza chamou-os no final da audiência para pedir desculpa pelo adiamento para esta terça-feira, garantindo que serão de imediato inquiridos. Também eles foram agredidos pelo grupo de Cláudio e Vadym e são as principais testemunhas do Ministério Público. Assumem igualmente o papel de vítimas, já que os suspeitos estão acusados do homicídio qualificado de Fábio Guerra e de vários homicídios tentados.Os seis agentes - cinco homens e uma mulher - mantiveram-se separados das restantes testemunhas ao longo do dia e no final alguns deles trocaram abraços calorosos com a família. Também tinham estado no funeral de Fábio, a quem homenagearam na hora da despedida.