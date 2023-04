Já começou o julgamento da morte de Fábio Guerra. Pai do agente da PSP inconsolável com a presença dos arguidos

Começa esta terça-feira o julgamento de Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, os dois ex-fuzileiros acusados de matar Fábio Guerra, o agente da PSP assassinado à pancada, em março do ano passado, à porta da discoteca Mome, em Lisboa.O julgamento está marcado para começar pelas 9h30, no Campus de Justiça, e além dos dois arguidos deverão também estar presentes os pais de Fábio Guerra. A família reclama uma indemnização de cerca de meio milhão. Os arguidos arriscam a pena máxima.

Ao minuto Atualizado a 11 de abr de 2023 | 10:46

Arguidos já estão na sala Arguidos entram em tribunal. Pai de Fábio Guerra está inconsolável e é confortado pela filha. É a primeira vez que está frente a frente com os alegados homicidas do filho. Os dois arguidos, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, estão de fato e claramente calmos.

10:24 | 11/04