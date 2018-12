Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam loja e causam prejuízo de 10 mil euros

Dupla de cara tapada deixa rasto de destruição e foge com máquinas de café e televisores.

Por Aureliana Gomes | 15:38

Ouvi um estrondo muito grande e vidros a partir. Parecia que o prédio estava a ir abaixo", contou Adriano Matias, morador no edifício de Balasar, Póvoa de Varzim, que alberga a loja de eletrodomésticos Sonovisão, assaltada esta quinta-feira de madrugada por dois encapuzados. Os ladrões causaram um prejuízo de cerca de 10 mil euros.



Depois de ouvir o barulho, o morador ainda foi à janela, mas já só viu uma carrinha Ford Transit branca a sair do estacionamento e a seguir em direção a Vila Nova de Famalicão.



O assalto, na rua da Fontainha, aconteceu por volta das 02h30 e durou cerca de cinco minutos. O alerta foi dado pelo dono da pastelaria localizada ao lado da loja atacada.



"Quando cheguei, vi que tinha as grades levantadas, a porta estroncada e o vidro partido. Chamei logo a GNR", referiu ao CM Agostinho Costa, proprietário da Sonovisão - que, nos últimos anos, já foi assaltada quatro vezes.



As imagens das câmaras de videovigilância mostram dois homens de cara tapada a entrarem na loja e a dirigirem-se, de imediato, para a zona onde estavam os pequenos eletrodomésticos.



"Eram dois homens de porte alto. Levaram máquinas de café, varinhas mágicas profissionais e televisões, mas para mim os estragos tornam a situação ainda mais grave", afirmou Agostinho Costa. O comerciante estima que os prejuízos rondem os 10 mil euros.



A GNR esteve no estabelecimento a recolher indícios que possam levar ao paradeiro dos ladrões, que estão em fuga.