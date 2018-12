Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por "perseguição" a mulheres na Póvoa de Lanhoso

Suspeito de 69 anos foi detido por crime de 'stalking'.

Por Lusa | 11:38

A GNR deteve na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, um homem de 69 anos, pelo crime de 'stalking', consubstanciado em "perseguição" a mulheres através de cartas com teor sexual e intimidatório, anunciou esta quarta-feira aquela força.



Em comunicado, a GNR refere que o suspeito enviava cartas às vítimas "de forma reiterada, pelo menos nos últimos dois anos", tanto para as suas residências como para os seus locais de trabalho.



Dessa forma, provocava medo e um sentimento de insegurança às vítimas, "afetando gravemente a liberdade e o dia-a-dia" das mesmas.



No âmbito da investigação, a GNR deu cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, de que resultou a apreensão de material relacionado com aquele crime, nomeadamente cartas, fotografias e envelopes.



As vítimas são mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 48 anos.



O suspeito está detido desde segunda-feira nas instalações da GNR e vai esta quarta-feira ser apresentado no Tribunal Judicial da Póvoa de Lanhoso, para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.