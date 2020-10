Assaltam lota de pesca e levam 80 quilos de polvo

Cerca de 80 quilos de polvo, com um valor a rondar os 800 euros, foram furtados da lota da Fuseta, uma vila piscatória no concelho de Olhão. Os ladrões arrombaram a porta nas traseiras do espaço, que dá acesso à arca frigorífica, para entrarem e destruírem parte do sistema de videovigilância para não serem detetados. Usaram ainda material das obras de requalificação que estão a decorrer na lota para ajudar no assalto. A GNR está a investigar este e outros assaltos que têm ocorrido na localidade.O crime terá ocorrido entre a noite de segunda-feira e o início da madrugada de terça-feira, uma vez que só descobriram o que tinha acontecido quando, esta terça-feira de manhã, abriram as portas da lota. Os ladrões saltaram por cima do portão das traseiras e arrombaram a porta do edifício que dá acesso à arca frigorífica. No interior, cortaram os fios da câmara de videovigilância e abriram a arca, onde encontraram os 80 quilos de polvo que tinham sido armazenados após a chegada da última embarcação, no final da tarde de segunda-feira. Já à saída, os ladrões usaram um carrinho de mão das obras de requalificação do espaço para transportar o polvo furtado e usaram uma escada para ajudar a passar o material por cima do portão.Na noite de segunda-feira, dois turistas britânicos foram roubados com uma arma de fogo, entre outros assaltos a estabelecimentos comerciais que preocupam moradores e autarcas da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.