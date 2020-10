Assaltantes levam dois minutos a roubar máquina de padaria

Foram necessários dois minutos para que dois homens conseguissem entrar, na madrugada desta quarta-feira, no interior da confeitaria ‘Pão Quente Delícia’, em Cête, Paredes, e retirassem a máquina de venda automática de tabaco. As imagens do assalto ficaram gravadas pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento, mas o alarme não disparou. A GNR está a investigar."Eu saí daqui pelas duas da manhã e não me apercebi de ninguém estranho nas redondeza. Por volta das 03h00, recebi uma mensagem de um vizinho a dizer que achava que a padaria tinha sido assaltada. A rapidez com que eles levaram a máquina mostra que sabiam bem o que estavam a fazer. Não consegui ainda perceber como é que o alarme não disparou", contou aoManuel Teles, dono do estabelecimento.As imagens mostram, desde logo, no momento em que os ladrões chegam à confeitaria. Na mão traziam lanternas e, com recurso a um pé de cabra, conseguiram abrir a porta e aceder ao interior da confeitaria. Foram diretamente à máquina. Cortaram os fios que a prendiam à parede e arrastaram-na para o exterior onde tinham um carro estacionado. "Contaram-me que os viram a entrar para um Volkswagen Golf e a fugir em direção à autoestrada", disse o dono.A confeitaria está aberta há oito anos e já foi assaltada cinco vezes. "As autoridades nunca conseguiram apanhar os assaltantes. É triste isto acontecer. Anda uma pessoa a trabalhar para depois estes larápios destruírem tudo", rematou.