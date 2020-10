Jovem agredido à coronhada durante assalto em Lisboa

Um jovem, com cerca de 20 anos, foi agredido com uma coronhada na cabeça, durante um assalto de que foi alvo por parte de quatro ladrões, ao final da noite de quinta-feira, no terminal rodoviário junto ao Centro Comercial Colombo, em Lisboa.O crime ocorreu pelas 22h30. A vítima estava acompanhada por mais dois amigos e os três acabaram por ser rodeados pelo trio de assaltantes, que lhes mostrou uma faca e uma arma de fogo. As vítimas não terão resistido aos ladrões, entregando três telemóveis, uma minicoluna de som, e uma quantia em dinheiro.Mesmo assim, o assaltante que empunhava a pistola usou-a para dar uma coronhada na cabeça de uma das vítimas, que teve de ser hospitalizada. A PJ foi chamada a investigar.