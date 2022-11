Assaltante foge algemado do hospital Garcia de Orta

Um homem de 23 anos, detido em flagrante pela GNR da Charneca de Caparica, Almada, a assaltar um café, na madrugada desta quinta-feira, fugiu algemado da urgência do Hospital Garcia de Orta, para onde insistiu em ser levado devido a uma alegada indisposição.Fonte oficial da GNR disse aoque a detenção do jovem ocorreu pelas 04h20. Alertada por testemunhas, uma patrulha chegou ao local ainda a tempo de apanhar o assaltante com artigos furtados do interior do espaço comercial.Momentos após a algemagem, o suspeito garantiu estar com uma forte indisposição. A GNR chamou os bombeiros locais e, com acompanhamento policial, o assaltante foi transportado à urgência do Hospital Garcia de Orta. Deu entrada na unidade de saúde pelas 05h00.Pelas 06h40, e em circunstâncias que, acrescentou a mesma fonte oficial da GNR "estão ainda por explicar", o ladrão conseguiu fugir algemado do hospital.De imediato foi dado o alerta, até à PSP da zona. O assaltante foi preso cerca das 12h00, de novo na zona da Charneca de Caparica. Foi colocado em liberdade por ordem do Ministério Público.