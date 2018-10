Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante invade casa e rouba 510 euros

Após a fuga do ladrão, a vítima foi à esquadra da PSP apresentar queixa.

Por Miguel Curado | 08:57

A Polícia Judiciária está a investigar um assalto violento à casa de uma mulher, ocorrido no domingo à noite na zona de Benfica, em Lisboa.



A queixosa afirma que um assaltante armado lhe invadiu a casa, tendo fechado a vítima numa casa de banho, e fugiu com 510 euros.



A mulher, de 37 anos, disse ter aberto a porta de livre vontade ao ladrão, um homem encorpado, branco, e aparentando ter 30 a 40 anos.



Este empunhou de pronto uma pistola e depois de a obrigar a fechar-se na casa de banho, roubou-lhe a quantia em dinheiro.



Após a fuga do assaltante, a vítima foi à esquadra da PSP apresentar queixa.