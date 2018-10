Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão aponta navalha a homem depois de lhe pedir boleia em Valença

Cadastrado já cumpriu sete anos de prisão por roubos em Espanha.

Por Nelson Rodrigues | 08:40

Sozinho num posto de abastecimento de combustível fora de serviço, em Valença, o assaltante pediu boleia a um homem que passou de carro na rua, este domingo de madrugada.



Mal entrou na viatura, o agressor, de 31 anos, sacou de uma navalha e apontou-a ao pescoço do condutor, um espanhol, de 58.



Obrigou-o a conduzir até um local ermo e agrediu-o com violência. Exigia a entrega do carro e da carteira, mas fugiu sem levar qualquer bem, já que a vítima resistiu ao assalto. Acabou detido pela GNR numa casa abandonada.



O agressor, já com antecedentes criminais em Espanha por roubos em postos de abastecimento de combustíveis e furtos de carros, já cumpriu sete anos de prisão naquele país.



Após ter sido capturado, em S. Pedro da Torre, os militares levaram-no para o posto da GNR, de onde sairá esta segunda-feira para ser presente a um juiz de instrução, no Tribunal de Valença. Está indiciado de tentativa de roubo com navalha.



O indivíduo já tinha sido detido pela GNR, no mês passado, por ter efetuado um roubo na via pública. É ainda suspeito de ter cometido dois furtos em estabelecimentos - de onde levou cerca de 1200 euros -, praticados, este ano, no Alto Minho.



Este domingo de madrugada, o ladrão só não conseguiu alcançar os seus intentos porque o condutor do carro, que reside em Pontevedra (Espanha), resistiu. A vítima acabou hospitalizada.



A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Valença. No local esteve ainda o Núcleo de Apoio Técnico a recolher vestígios.