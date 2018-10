Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens apanhados com armas em Vila do Bispo

Suspeitos de 22 e 23 anos tentam agredir militares.

Por Ana Palma | 09:40

Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram detidos quarta-feira à noite pela GNR de Vila do Bispo, na Salema, por posse de arma proibida e resistência e coação sobre agente da autoridade. O militares tiveram mesmo de fazer disparos para deter os suspeitos.



Os dois detidos - que estavam com um terceiro - foram vistos a entrar numa habitação onde se encontravam duas raparigas, de cerca de 15 e 16 anos, pelo pai de uma delas. Este, com receio do que pudesse acontecer e preocupado com o bem-estar da filha, alertou as autoridades.



A GNR enviou uma patrulha para o local mas quando se aperceberam da chegada dos militares, que lhes deram ordem para saírem da casa, os jovens reagiram com violência. Um recorreu mesmo a uma faca e a um bastão extensível para tentar agredir os militares, o que os obrigou a efetuar dois disparos de advertência e intimidação.



Um dos tiros atingiu um dos suspeitos na zona do antebraço, o que o levou a receber tratamento. A GNR deteve dois dos suspeitos, tendo o terceiro conseguido fugir.



Foram apreendidos aos detidos dois bastões extensíveis, duas soqueiras e uma faca.



PORMENORES

Suspeitos

Os dois detidos são portugueses e há suspeitas de que possam ter ligações ao tráfico de estupefacientes, embora nada tenha sido encontrado nesse sentido, apurou o CM. Estão ambos indiciados por posse de arma proibida e resistência e coação sobre a GNR.



Família com receio

Dias antes desta situação a GNR de Vila do Bispo já tinha sido alertada para uma situação idêntica, ao que tudo indica também por parte de familiares das raparigas, que temem pelo que lhes possa suceder.