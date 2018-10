Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para quatro jovens suspeitos de crimes de roubo na Amadora

19:36

Um grupo de quatro jovens suspeitos de vários crimes de roubo e ameaça com arma branca, no concelho da Amadora, ficaram em prisão preventiva, depois de terem sido detidos na segunda-feira, anunciou esta quarta-feira a PSP.



Estas detenções foram anunciadas esta tarde aos jornalistas pelo Comandante da PSP da Amadora, Resende da Silva, durante uma conferência de imprensa onde foi dado conta, igualmente, de mais duas situações de prática de crime violentos, ocorridos na última semana no concelho.



Nesta situação, segundo explicou Resende da Silva, os quatro jovens, com idades entre os 17 e os 26 anos, são suspeitos da prática de três crimes de roubo agravado, nos quais "ameaçaram as vítimas com armas", chegando algumas a necessitar de tratamento hospitalar.



O comandante da PSP da Amadora acrescentou que a detenção deste grupo resultou de uma investigação e de uma autorização do Ministério Público para que os suspeitos fossem detidos "fora do flagrante delito".



Outra das situações anunciadas pela PSP da Amadora foi a detenção em flagrante delito, no dia 24 de setembro, de uma mulher, com 37 anos, pela prática de dois crimes de roubo contra pessoas idosas, que, mais tarde, se verificou serem um total de seis.



"Estamos a falar de situações de extrema violência. A suspeita fazia [os crimes] através de esticão, com violência e, alguns casos, com agressão às próprias vítimas. Retirava os bens das mesmas, nomeadamente malas de senhora. Essa senhora foi detida em flagrante, presente a tribunal e ficou também em prisão preventiva", esclareceu Resende da Silva.



A última situação referida pela PSP diz respeito à detenção de quatro jovens, entre os 17 e os 19 anos, suspeitos pela prática de "vários crimes de roubo qualificado" a taxistas, tendo, à semelhança dos dois casos anteriores, ficado em prisão preventiva.



Este último caso tinha sido já divulgado na terça-feira pela Procuradoria Geral da República.



Na conferência de imprensa, o comandante da Amadora destacou o facto de as autoridades terem conseguido nas últimas duas semanas deter nove pessoas pela "prática de crimes violentos" e congratulou-se pelo facto de todos eles terem ficado em prisão preventiva.



"Cremos que, face à gravidade dos crimes, as medidas foram exemplares. Aproveitamos para deixar aqui um apelo para que quem tenha sido vítima se dirija à PSP para denunciar", atestou.



Apesar destas situações, Resende da Silva ressalvou que, entre janeiro e setembro de 2018, houve uma redução de 20% da criminalidade violenta grave e 24% dos crimes de roubo no concelho da Amadora.



O comandante destacou ainda a importância do sistema de videovigilância existente naquele concelho para a deteção e combate à criminalidade.