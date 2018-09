Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor exibe armas no Youtube

Escola de Palmela denuncia rapaz de 15 anos que se filmava com arsenal

01:30

A GNR de Palmela efetuou buscas domiciliárias às casas dos pais e dos padrinhos de um rapaz de 15 anos, tendo apreendido diversas armas que o menor terá usado para exibir em vídeos que gravou e colocou depois no site de partilha de vídeos, YouTube.



Foi a direção da escola que o aluno frequenta, em Poceirão, que o denunciou há cerca de seis meses à GNR. Além de estar sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o jovem causou vários estragos no recinto escolar. Além disso, os colegas diziam que se filmava com armas. Assim, na quarta-feira a GNR muniu-se dos mandados de busca e apreendeu 2 caçadeiras (dos padrinhos do jovens), 3 armas de ar comprimido, 2 punhais, 1 catana, 1 espada e 1 arpão, todos dos pais. A investigação prossegue.