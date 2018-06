Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por posse de armas ilegais em Portimão

PSP foi chamada ao local com uma queixa por ameaça.

Um homem, de 34 anos, foi detido em Portimão, por posse de armas proibidas, depois da PSP ter sido chamada devido a uma queixa de ameaças, esta segunda-feira.



O suspeito tinha no carro quatro armas brancas e uma pistola de alarme. O incidente aconteceu pelas 20h00, na rua da Comporta.



Ao chegarem ao local, os agentes da PSP depararam-se com o suspeito em conflito verbal com um casal, que o acusava de ter feito ameaças com uma arma branca.



O suspeito negou mas, após uma revista à sua viatura, que se encontrava no local, os polícias encontraram uma catana, uma faca de serrilha, dois canivetes, um coldre e ainda uma pistola de alarme.



As armas proibidas foram todas apreendidas pela PSP, assim como um telemóvel.