Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata à facada após discussão sobre futebol

João Calado, 56 anos, morreu junto a café de Marinhais, Salvaterra de Magos.

Por Miguel Curado e Isabel Jordão | 02:23

Um homem, de 54 anos, matou à facada, este domingo à noite, um outro de 56, junto a um café em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos. O agressor foi preso a cerca de 100 metros do local do crime, e é esta segunda-feira presente a tribunal.



Ao que o CM apurou, os dois homens estiveram juntos no interior do café Toinito, situado no centro de Marinhais. Testemunhas viram-nos a discutir, enquanto assistiam à transmissão do jogo de futebol entre o Benfica e o FC Porto.



Logo após o final do encontro, cerca das 19h30, os dois homens prosseguiram o confronto já na rua. Foi então que João Calado, a vítima, foi várias vezes esfaqueado. O agressor fugiu rapidamente do local, mas graças à denúncia rápida de testemunhas, a GNR conseguiu prendê–lo a cerca de 100 metros do local do homicídio, próximo do mercado de Marinhais.



Não foi possível aos militares da GNR recuperar a arma do crime, que terá sido atirada fora pelo agressor. Ainda foram chamados ao local os bombeiros de Salvaterra de Magos, e técnicos da Viatura Médica do Hospital de Santarém. Os primeiros socorros ao ferido foram infrutíferos, vindo o óbito a confirmar-se.