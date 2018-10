Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 21 anos morre em atropelamento ferroviário em Faro

Alerta foi dado pelas 10h21 e no local estiveram 18 operacionais apoiados por 8 viaturas.

11:08

Um jovem de 21 anos morreu atropelado na manhã desta segunda-feira numa passagem de nível em Portimão, Faro.



A vítima, de nacionalidade portuguesa, acabou por morrer no local do acidente.



O alerta foi dado pelas 10h21 e no local estiveram 18 operacionais apoiados por 8 viaturas entre PSP, INEM e Bombeiros de Portimão.