Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado em fuga a ambulância na A1

Vítima de 43 anos sentiu-se mal e autocarro parou na área de serviço, mas fugiu para a estrada à chegada do socorro.

Por João Tavares | 01:45

O grupo de excursionistas tinha saído de um jantar em Santarém e dirigia-se para Lisboa, pela A1, já na madrugada de sexta-feira. Na viagem, um homem, de 43 anos, começou a sentir-se mal e o autocarro parou na estação de serviço de Aveiras de Cima. Os amigos pediram socorro e uma ambulância da Cruz Vermelha foi acionada. Só que ao ver a viatura de socorro, e segundo uma fonte policial, o homem começou a fugir pela autoestrada. Acabou colhido mortalmente por uma carrinha Mercedes.



As autoridades ainda tentam perceber porque razões o homem fugiu para evitar a ambulância. Certo é que dado o estado de saúde do homem, os outros excursionistas decidiram pedir ajuda médica, até porque este já tinha vomitado dentro do autocarro.



A viatura acabou por parar na estação de serviço, no sentido norte-sul, com o objetivo de o homem poder ir à casa de banho. Foi chamado socorro, mas quando procuraram o homem não o conseguiram encontrar. Foi então que se percebeu que este tinha abandonado a estação de serviço e começou a fugir pela autoestrada, no sentido sul-norte, ao ver a ambulância.



O condutor de uma carrinha não conseguiu evitar o embate. "Fomos chamados a uma situação de atropelamento, mas à nossa chegada já a vítima estava cadáver", confirmou ao CM Eifel Garcia, comandante dos bombeiros de Alcoentre. A circulação esteve condicionada durante algum tempo e a investigação do acidente ficou a cargo do Destacamento de Trânsito da GNR do Carregado.