Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado na A1 junto a Alcoentre

Vítima mortal tinha 45 anos.

Por Lusa | 11:51

Um homem de 45 anos foi atropelado mortalmente na rodovia da A1 - Autoestrada do Norte esta sexta-feira de madrugada junto a Alcoentre, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.



De acordo com a mesma fonte, o atropelamento ocorreu cerca das 03h00, ao quilómetro 44, no sentido Norte-Sul, junto a Alcoentre.



No local estiveram elementos dos Bombeiros de Alcoentre e da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima.