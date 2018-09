Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado no Seixal

Vítima tinha aproximadamente 70 anos.

09:24

Um homem com 75 anos morreu na manhã desta quarta-feira na Amora, Seixal, vítima de atropelamento, segundo fonte do CDOS Setúbal.



O alerta foi dado às 07h45 e no local estiveram 4 operacionais dos Bombeiros do Seixal apoiados por dois veículos, um veículo da VMER e a PSP da Cruz de Pau.



Acidente aconteceu na Av. 1º de Maio em frente ao Aldi, na Amora, Seixal.