Vaca brava corta trânsito na A1

Animal saltou vedação de propriedade fronteira à autoestrada.

Por João Nuno Pepino | 09:12

Uma vaca brava morreu esta sexta-feira de manhã depois de investir contra uma viatura da GNR em plena faixa de rodagem da A1, ao quilómetro 84, junto à área de serviço de Torres Novas.



O trânsito esteve cortado no sentido norte-sul entre as 08h20 e as 09h00, devido à presença do animal, que saltou a rede de vedação de uma propriedade agrícola que faz fronteira com a A1.



Segundo fonte da GNR de Santarém, a vaca investiu sobre o veículo após os militares se terem aproximado devagar, tentando que o animal saísse da faixa de rodagem. Ao bater no carro, a vaca sofreu lesões que provocaram a sua morte.



O trânsito só foi reaberto após o animal ter sido retirado para a berma, tendo sido posteriormente recolhido para um matadouro pelo dono.