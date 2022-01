Um homem, de 45 anos, foi detido pela PSP por ter assaltado três vezes o mesmo casal de idosos, em situações distintas, em novembro do ano passado, em Vila Nova de Gaia. Nos dois primeiros casos, o suspeito aproximou-se das vítimas com o pretexto de as ajudar e acabou por lhes furtar artigos da casa.





Já a terceira situação foi mais violenta. Do furto passou ao roubo e chegou a agredir a idosa para se conseguir apoderar de uma quantia em dinheiro. A vítima necessitou mesmo de ir ao hospital. Presente a um juiz, ficou com apresentações semanais na esquadra policial da sua área de residência.