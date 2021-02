Assaltante solitário rouba 150 euros em padaria de Famalicão

Um assaltante entrou na padaria RiaPão, em Lousado, Vila Nova de Famalicão, minutos antes da hora do fecho, com o capuz do casaco colocado na cabeça, dirigiu se a funcionária, que estava sozinha, dizendo lhe apenas:"isto é um assalto". De imediato, abriu a caixa registadora e esvaziou todo o conteúdo para um saco que trazia. Fugiu com cerca de 150 euros.



O assalto aconteceu na terça-feira, cerca das 19h00. O assaltante, que a funcionária descreveu como "magro" e de estatura média, entrou num carro escuro que estava estacionado no parque frente à padaria e fugiu.



A GNR de Vila Nova de Famalicão foi chamada ao local e tenta agora identificar o ladrão.

