Assaltantes fazem buraco no teto para roubar ouro exposto em ourivesaria de Évora

Uma ourivesaria no centro de Évora foi assaltada durante o fim de semana. Os assaltantes entraram pela porta ao lado, que nem sempre estaria bem fechada, subiram as escadas que dão acesso ao primeiro andar do prédio, que está desocupado, e arrombaram a porta da divisão que fica precisamente por cima do ourives - fizeram um buraco no chão e acederam por aí à loja. A escolha da porta para o assalto mostra que o golpe estaria já a ser preparado e que os ladrões conheceriam não só o prédio, mas também a loja. Assim que entraram desligaram as câmaras de videovigilância e consumaram o assalto.









O grupo levou praticamente todo o ouro que estaria exposto na loja. Deixaram relógios e objetos menos valiosos, como fios de prata, e só não mexeram na vitrina que está ao lado da porta de entrada. Não se sabe quanto tempo estiveram na ourivesaria, mas atuaram à vontade e ninguém deu conta.

A ourivesaria está aberta há cerca de 35 anos e nunca tinha sido assaltada. O proprietário está desolado e acredita que o prejuízo se situe entre os 25 e os 30 mil euros.