Assaltantes tentam partir montra para levar malas em Santa Maria da Feira

Uma loja da marca Cavalinho foi alvo de uma tentativa de assalto, terça-feira de madrugada, na avenida Comendador Sá Couto, em Santa Maria da Feira. Os ladrões fizeram várias tentativas para partir o vidro da montra, mas não tiveram sucesso.Os vizinhos, quando se aperceberam do assalto, abriram as janelas. O barulho assustou os assaltante, que acabaram por escapar. A mesma loja foi assaltada no dia 27 de dezembro, quando tinha apenas dez dias de funcionamento. Nessa altura, os ladrões fugiram deixando para trás um prejuízo de cerca de três mil euros. A PSP de Santa Maria da Feira investiga o paradeiro do ladrões.Desde o início da pandemia, as lojas da marca Cavalinho já registaram cerca de 50 assaltos. Há locais que foram assaltados, cada um, em pelo menos quatro ocasiões.Os vários grupos usam viaturas roubadas para se deslocarem para os assaltos. Na maioria dos roubos, os assaltantes usam os carros para destruir as montras. Em poucos minutos, conseguem roubar e escapar com milhares de euros em produtos da marca Cavalinho.