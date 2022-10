A Quinta do Lago, junto à Ria Formosa, no Algarve, um dos empreendimentos mais luxuosos de portugal, refúgio de milionários e famosos de todo o mundo, leva a que seja um alvo apetecível para os criminosos que tentam executar roubos milionários.















Os milionários que compram casa na Quinta do Lago, procuram, sobretudo, privacidade, descrição e segurança, mas há relatos de quem tenha visto a sua mansão assaltada como é o caso da socialite britânica, Carolyn Redford.









Ver comentários