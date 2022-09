Um restaurante foi alvo de um furto durante a madrugada de quinta-feira. O assalto ocorreu na churrasqueira ‘Grelhador da Giesta’, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar.



Ao que o CM apurou do interior foram levadas raspadinhas e também dinheiro, quantia que não foi possível apurar. Entretanto já durante a tarde a Divisão de Trânsito da PSP intercetou um homem que estava precisamente na posse de várias raspadinhas e de algum dinheiro. As autoridades tentam agora perceber se este será o autor do assalto.