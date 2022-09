A Polícia Judiciária esteve ontem com o alemão Tomislav Jozic, de 60 anos, na propriedade deste, a realizar a reconstituição do homicídio dos dois amigos da ilha do Pico. Mário Coucelos e Mário Sobral, de 74 e 65 anos, foram assassinados pelo alemão no dia 10, quando foram surpreendidos por este a fazer a prospeção para compra de um terreno anexo à propriedade de Jozic, que não gosta de ter vizinhos.









Ver comentários