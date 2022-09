Associação sindical de polícias pretende avançar com protestos

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou esta quarta-feira que vai iniciar um conjunto de protestos para demonstração da insatisfação dos polícias do País."Vai ser comunicado hoje um apelo, repto e convite dirigido a todos os polícias, a todos os sindicatos, a todos os que vertem as suas visões nas redes sociais, a todos os que pretendem combater o atual estado da PSP", começa por referir o comunicado divulgado pela ASPP/PSP.A associação convocou todos os profissionais, através de uma "Carta aos Polícias", para se juntarem à causa e apresentou algumas das formas de protesto que estão a ser ponderadas, entre elas "abandonar as instalações policiais nas quais trabalham, colocando-se no exterior das mesmas, em silêncio, como forma de protesto", "ter uma atitude pedagógica ao nível rodoviário, durante uma semana a definir", "ter uma atitude pedagógica ao nível criminal, saindo apenas a chamadas de relevo, "manifestação a nível nacional, num dia a definir" e "outras formas de luta por os profissionais da PSP considerem válida, que se enquadre no propósito de contestação".A ASPP/PP disse que o estado de espírito dos polícias do País "é de revolta" e acusa o ministro da Administração Interna de "branquear a realidade" e de fazer "promessas irreais e inconsequentes", "com uma dose de caridade que envergonha a condição policial".