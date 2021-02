Lucas,, ao que tudo indica após ter sido assassinado por amigos, jogava futebol no Futebol Clube Barreirense.O clube, nas redes sociais, recordou esta quinta-feira o "campeão" Lucas, numa sentida homenagem."O Futebol Clube Barreirense vem por este meio informar o falecimento do nosso atleta Lucas Casinha Nova Miranda e dar as condolências a toda a sua família. A vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte", começa por dizer o texto."Nunca poderemos entender o porquê de um menino de 15 anos ter que partir e deixar toda uma vida por viver. A dor que todos nós que lidámos com o Lucas diariamente sentimos é imensurável. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de confortar a mágoa que sentimos", termina a homenagem ao jovem futebolista.Lucas estava desaparecido de uma casa de acolhimento há alguns dias.