Ateia fogo e lança o pânico na ala de Psiquiatria

Um violento incêndio deflagrou esta terça-feira na ala de Psiquiatria do Hospital Padre Américo, em Penafiel. O fogo terá sido provocado por um dos doentes internados, que lançou assim o pânico no serviço. Um utente ficou ferido e uma segunda pessoa foi assistida no local. Também um casal, funcionários que ajudaram a salvar os doentes internados do fogo, necessitou de cuidados médicos."Os dois profissionais feridos, auxiliares do serviço, marido e esposa (Sr. Torres e D. Isabel), são os rostos visíveis da dedicação, entrega e mesmo risco das próprias vidas, para conseguirem salvar todos os doentes sem dano", escreveu o hospital nas redes sociais.O alerta para o incêndio foi dado por volta das 08h00. À chegada das primeiras equipas dos bombeiros, o fogo estava confinado a uma das enfermarias. Ainda assim, as chamas provocaram danos bastante significativos na ala de internamento, que vai estar inoperacional nos próximos dias, não havendo, para já, previsões de reabertura. "Ao que se supõe, terá sido um doente que ateou fogo na ala de internamento", afirmou esta terça-feira Carlos Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).Os 27 utentes que estavam internados naquele serviço foram transferidos para um hospital do grupo Trofa Saúde, em Vila do Conde. "Estamos a falar só de 27 doentes porque como estamos numa época festiva uma boa parte vai passar estes dias a casa. Estamos a diligenciar para que as famílias continuem a tomar conta deles durante alguns dias", explicou Carlos Alberto Silva. A PJ está a investigar o caso.A 19 de dezembro de 2021, um doente que estava internado na sala de Pneumologia do Hospital de São João, no Porto, e que sofria de perturbações mentais terá provocado um incêndio nessa ala hospitalar ao acender um cigarro. Um doente morreu e quatro pessoas ficaram feridas com gravidade.O caso foi investigado pela Polícia Judiciária. O doente estava a receber oxigénio quando acendeu o cigarro e o fogo pegou à própria roupa. As chamas propagaram-se depois à cama do lado onde estava o doente incapacitado que não conseguiu fugir e morreu.