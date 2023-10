Isaías Gomes, de 19 anos, já era arguido devido a um tiroteio no Bairro das Bétulas, em Vila Nova de Famalicão, no início do ano. Foi agora detido pela PJ de Braga por atingir um vizinho a tiro, na segunda-feira, ao tentar disparar sobre um tio.É presente a juiz esta quarta-feira. Isaías tentou matar o tio, após este ter feito um primeiro disparo. O pai interveio e o disparo atingiu outra pessoa.